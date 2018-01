Giovedì scorso qualcuno era entrato negli uffici dell’anagrafe del Comune di Trapani portando via la cassaforte con dentro, oltre a denaro contante, anche un migliaio di carte d’identità non intestate.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno trovato la cassaforte e denunciato 4 persone.

Ieri mattina i militari hanno notato uno strano movimento nei pressi di alcune abitazioni diroccate site in Piazzetta Catito.

I militari entravano in azione e di far irruzione nell’abitazione. Qui sorprendevano 4 soggetti, tutti trapanesi di età compresa tra i 57 e i 18 anni mentre erano intenti ad armeggiare con la cassaforte portata dai locali comunali.

I carabinieri, dopo una rapida ispezione dei luoghi, rinvenivano circa 1000 carte d’identità non intestate, 3000 euro in banconote di vario taglio e oltre 400 euro in monete, tutto materiale contenuto nella cassaforte, ormai completamente divelta.

I 4 soggetti, condotti presso i locali della Compagnia Carabinieri di Trapani, dopo le formalità di rito venivano deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.

La refurtiva e il denaro, al momento sottoposti a sequestro, ultimati gli accertamenti saranno restituiti all’ente comunale.