“Ingenerosi e strumentali gli attacchi al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che può contare sul nostro sostegno. Mi chiedo quale sia il vero motivo di questo attacco politico senza un reale contenuto a pochi giorni dalla sua elezione e a quali logiche risponda il tentativo di incendiare l’inizio della legislatura”.

Lo dice Saverio Romano, vicepresidente di Noi con l’Italia.

“So solo che serve compattezza, buon senso e lealtà politica se si vogliono raggiungere i traguardi e gli obiettivi di cui la Sicilia ha bisogno – conclude Romano – . Non lavoriamo per il re di Prussia ma per il bene della Sicilia e per il suo riscatto sociale ed economico”.