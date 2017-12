“A prescindere da alcuni dubbi sulla riorganizzazione degli uffici comunali e, in particolare, sulla nuova area servizi alla città, dove accanto al settore del verde urbano è stato inserito anche il servizio SUAP, e sull’area della polizia municipale, all’interno della quale è stato ricompreso il rilascio concessioni di suolo pubblico e pubblicità, non si può non rilevare che la decisione di spostare alcuni dirigenti appare inopportuna e criticabile”.

Con queste parole, Ugo Forello, capogruppo dei 5 stelle a Sala delle Lapidi, esprime il suo disappunto sul provvedimento della Giunta Orlando, che di fatto, ridefinisce l’assetto organizzativo delle aree e dei servizi dirigenziali, con conseguente rotazione dei medesimi.

Rincara Forello: “Come noto, si era creato in Consiglio Comunale una situazione imbarazzante, visto gli incarichi che ricoprivano i due dirigenti che hanno denunciato di avere subito indebite interferenze e pressioni da Totò Orlando, in merito alla nomina del responsabile giuridico del Consiglio Comunale; infatti, il Dott. Di Peri era il vice segretario Generale (fascia A1) e il Dott. Gristina era il titolare dell’Ufficio personale del Consiglio Comunale (fascia B)”.

Una situazione che – secondo il Pentastellato – con le scelte di ieri, “il Sindaco ha risolto cacciando da Palazzo delle Aquile i due dirigenti e, sostanzialmente, declassandoli, essendo stato il Di Peri dirottato all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile (fascia B) e il Gristina inviato in terza circoscrizione (fascia B1)”.

Secondo Forello, il messaggio di fondo che si legge tra le righe è chiaro: “Osservando questa vicenda sembra evidente il messaggio che il Sindaco abbia voluto mandare: il dirigente che collabora con la giustizia – conclude il Capogruppo – viene discriminato, il politico che, invece, è imputato per un reato contro la P.A., non solo non se ne richiede le dimissioni dal ruolo di garanzia che ricopre, ma è anche tutelato e supportato”.