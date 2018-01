Ryanair ha annunciato oggi 3 nuove rotte estive dall’Italia a Manchester: Cagliari-Manchester con 2 voli a settimana, Palermo-Manchester con 2 voli a settimana e Treviso-Manchester con 3 voli a settimana, che saranno operative da giugno 2018.

Inoltre ci sarà un incremento di frequenze per Manchester sulle rotte da Bologna (da 3 a 5 voli la settimana) e da Napoli (da 2 a 3 voli la settimana).

I clienti in viaggio per Manchester possono ora approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui:

• Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – un bagaglio da 20kg, una tariffa da 25€

• Voli in connessione Ryanair a Milano Bergamo, Roma e Porto.

• Nuova partnership con Erasmus Student Network che offre agli studenti sconti e una piattaforma dedicata per effettuare le prenotazioni

• Riconoscimento vocale Alexa per cercare voli e alberghi e per verificare lo status dei voli sul sito Ryanair.com

• Nuovo Ryanair Rooms sul web e sull’app.

Per celebrare le nuove rotte, Ryanair ha messo in vendita posti sul network a partite da soli €19,99 per viaggiare fino ad aprile e disponibili per la prenotazione solo su Ryanair.com fino alla mezzanotte di domenica (28 gennaio).

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia, ha dichiarato:

“Siamo lieti di annunciare le nuove rotte da Cagliari, Palermo e Treviso per Manchester, operative da giugno 2018, in aggiunta agli incrementi di frequenze su Manchester da Bologna e Napoli.

Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli € 19,99 per viaggiare fino ad aprile e prenotabili fino alla mezzanotte di domenica (28 gennaio). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli.”