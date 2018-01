Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato Alberto Pierobon, veneto d’origine, designato dall’Udc per la delega ai Rifiuti, lasciata da Vincenzo Figuccia che si è dimesso nelle scorse settimane.

L’incontro, spiegano fonti del partito, “è stato molto positivo”. Pierobon, se Musumeci dovesse a breve ufficializzarlo, però non si dovrebbe insediare subito, probabilmente entro fine mese non appena si libererà degli impegni assunti in precedenza che non gli consentirebbero di assumere immediatamente la delega, che dunque al momento rimane nelle mani del governatore che proprio in questi giorni sta affrontano la delicata questione dei rifiuti.

Leggi qui chi è Alberto Pierobon

Leggi qui gli incontri di Musumeci oggi in materia di rifiuti