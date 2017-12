Grande adesione allo sciopero dei lavoratori di Federdistribuzione e Distribuzione Cooperativa. Lo sciopero proclamato unitariamente da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, a sostegno dei diritti e del salario dei lavoratori, ha come scopo di ottenere la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle cooperative di Distribuzione e di condannare l’imposizione unilaterale da parte di Federdistribuzione di un contratto scaduto nel 2013.

Dichiara Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia: “L’arroganza delle parti datoriali non può arrivare fino a minacciare il contratto collettivo di lavoro, l’adeguamento dei salari non può essere messo in discussione. Permettere che lavoratori che svolgono le stesse mansioni, abbiano salari diversi, innesca meccanismi di dumping e di concorrenza sleale che alla fine ricadono sui dipendenti che sono l’anello più debole della catena e li impoveriscono sempre di più. Questo rischio è ancora più concreto in una terra come la Sicilia dove è ancora più difficile garantire la legalità e dove si registra una alta percentuale di lavoro in nero “