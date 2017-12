Michela Manca ha 23 anni, è mamma di due bambini molto piccoli, uno di 4 anni e l’altro di soli 9 mesi e da una settimana di lei non si hanno più notizie.

Michele è uscita misteriosamente di casa nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 dicembre senza lasciare notizie di se e di lei si sono perse, da allora, le tracce. I familiari hanno presentato una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

La giovane mamma abita nel quartiere di Santa Maria del Gesù e nonstante non sia semplice allontanarsi da lì non si hanno notizie di mezzi di trasporto utilizzati per andar via.

Andando via ha lasciato i due bambini insieme al compagno. Su facebook si moltiplicano gli appelli di amici e parenti per avere sue notizie. I cugini hanno postato una serie di notizie e numeri utili e questo post è stato ripreso da centinia di persone ed è finito anche nei gruppi di ricerca delle persone scomparse. Michela ha un tatuaggio sul polso, i capelli sono di media lunghezza e scuri , è magra , ha con se solo la carta d’identità.

I familiari sono molto preoccupati e chiedono l’aiuto di tutti e chiedono, in caso di avvistamento di contattare i carabinieri o i numeri di cellulare 328 3425968 o cell. 320 8223747