Incidente stradale sulla Palermo Catania nei pressi di Bagheria. Tre auto un Fiat Doblò, una Fiat Punto e una Seat Ibiza si sono scontrate in direzione del capoluogo siciliano.

Nello scontro è rimasto ferito un automobilista trasportato a Palermo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Buonfornello.

Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas. Notevoli i disagi in ingresso del capoluogo. Si sono formate lunghe code.

Ieri pomeriggio due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra una Fiat Panda e una Citroen C3 all’entrata di una galleria, poco dopo lo svincolo di Trabia, in direzione del capoluogo etneo.

Le due vetture sono finite contro il guard rail. I conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello, che ha effettuato i rilievi per le indagini e per regolare la circolazione stradale, che è stata rallentata per circa un paio d’ore. I disagi, comunque, sono stati ridotti al minimo.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, le due vetture si sarebbero toccate in fase di sorpasso.