Stamane presso la LUM, Liceo Università in Villa Mamiani, già sede dell’Istituto paritario “A. di Rudinì” sita in via Filippo Parlatore n. 22a Palermo, si è svolto l’open day.

Dalle prime ore della giornata i docenti hanno coinvolto numerosi genitori e studenti in laboratori didattici riguardanti le varie discipline del Liceo Classico e Scientifico.

La LUM, nuova realtà culturale e sociale nel panorama della città di Palermo, offre tre indirizzi scolastici: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico indirizzo sportivo.

L’offerta formativa è ampliata inoltre da: corsi pomeridiani di informatica, corsi pomeridiani di lingua inglese, araba, cinese e spagnola con relativa certificazione, assistenza didattica, articolata in servizio di doposcuola, corsi di alfabetizzazione greco – latina e assistenza universitaria, preparazione ai test d’ammissione per tutte le professioni medico, biologico, sanitarie.

La LUM è sede della Link Campus University che offre i seguenti corsi di laurea: Comunicazione digitale, Dams, Economia Giurisprudenza, Studi internazionali, Medicina e odontoiatria all’estero, Esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, Corsi accreditati per professionisti.

Da lunedì 29 gennaio a partire dalle ore 14.30 saranno avviati corsi gratuiti di alfabetizzazione greco – latina per tutti gli studenti interessati.