“Leggo che Davide Faraone prova ad indossare ancora le vesti del responsabile. E vedo che ancora non si rende conto di non essere credibile”. Così Antonio Rubino a nome dei partigiani del Pd, i dirigenti in dissenso ”col modello padronale del partito”. “Se c’è una cosa che ha stancato tanti di noi è il suo modo di fare l’arrogante e senza basi politiche ma con la sola logica delle ‘faide interne’ come ha fatto in questi quattro anni. Spero che Matteo Renzi si accorga dei disastri che ha causato e continua a causare il suo ‘viceré’ prima che sia troppo tardi”, conclude