Scioperano oggi e domani i 30 lavoratori della Soitek, azienda agrigentina impegnata nella realizzazione degli impianti elettrici, tecnologici e antincendio del raddoppio ferroviario Palermo-Punta Raisi. I lavoratori, senza stipendio da settembre, una settimana fa si sono rivolti alla Fiom.

Del gruppo fanno parte 18 operai ex Sim (fallita a novembre), assunti a dicembre dalla Soitek, e per loro le retribuzioni sono ferme allo scorso luglio. Stamattina, nel cantiere ferroviario di viale Francia, si e’ svolta un’assemblea retribuita, di due ore, organizzata dalla Fiom, che ha stabilito lo sciopero dalle 9.30 in poi e per

domani un’altra astensione di 8 ore.

Un incontro con la stazione appaltante, la Sis, si terra’ domani alle 10. Per Francesco Foti, della segreteria provinciale

Fiom Cgil Palermo, ‘e’ inammissibile che si determinino condizioni del genere, con i lavoratori senza retribuzione, malgrado un impegno gravoso su un appalto per un’opera importantissima gestita dalle Ferrovie dello Stato’.