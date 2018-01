La Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato 1500 chili di droga nascosti in un magazzino in un’azienda di manufatti in cemento di Carini (Pa).

Gli agenti della squadra mobile di Palermo, diretta da Rodolfo Ruperti, hanno arrestato Francesco Gallo, 48 anni campano, e gli imprenditori carinesi Anthonj e Salvatore Basile di 27 anni e 31 anni.

I poliziotti hanno bloccato Gallo a bordo di autocarro mentre entrava nella fabbrica. Nel cassone del mezzo sono stati trovati 10 chili di cocaina nascosti sotto un lenzuolo.

A fare da staffetta a bordo di una Fiat c’erano i due fratelli Basile. Agli agenti gli imprenditori hanno più volte ripetuto che loro con quel carico di droga non avevano nulla a che fare.

Che i loro rapporti con Gallo erano di natura commerciale legati alla vendita di manufatti per l’edilizia. Ma nel corso di un controllo nell’azienda in un magazzino sono stati scoperti accatastate 49 confezioni, da 30 chilogrammi ciascuna, di hashish per un peso complessivo di circa 1,470 chilogrammi.

La cocaina una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro, l’hashish oltre 8 milioni di euro. I tre arrestati sono stati portati in carcere al Pagliarelli.