I carabinieri del centro anticrimine natura e i veterinari dell’Asp hanno scoperto e sequestrato un canile ricovero per cani in via Emanuele Palazzotto a Sferracavallo borgata marinara di Palermo che secondo le verifiche non aveva autorizzazioni.

Il canile ospitava 61 cani di proprietà di diverse persone. Nel corso del controllo sono state trovate e sequestrate scatole di farmaci anche veterinari senza documentazione che ne giustificava la presenza.

Alla responsabile della struttura R.G.di 46 anni sono state elevate due sanzioni amministrative di 5.500 euro. Sono in corso accertamenti e indagini.