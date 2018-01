Marcello Dell’Utri e i suoi legali vogliono che sia pubblica l’udienza del 2 febbraio prossimo nella quale il tribunale di sorveglianza di Roma dovrà esprimersi sulla richiesta di differimento della pena per le sue gravi condizioni di salute; richiesta che è già stata rigettata nel dicembre scorso . “Vogliamo che l’udienza sia a porte aperte” hanno annunciato i suoi legali in una conferenza stampa alla quale era presente anche la moglie di dell’Utri e il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma.

Con un’udienza aperta ai giornalisti “tutti potranno verificare la situazione di Dell’Utri e della mancanza di cure”, ha spiegato l’avvocato Alessandro De Federicis. Dell’Utri ha una cardiopatia e una forma di diabete grave. A luglio gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata, “ma a sei mesi dalla diagnosi non ha ancora ricevuto cure” ha detto la moglie Miranda Ratti Dell’Utri.

“Berlusconi è molto impegnato nella campagna elettorale , per cui gli auguro un percorso in crescita” sottolinea la moglie dell’ex senatore di Forza Italia rispondendo alla domanda dei giornalisti se abbia ricevuto solidarietà da Silvio Berlusconi nella battaglia per ottenere il differimento della pena per suo marito a causa delle sue gravi condizioni di salute. A una domanda più generica se avesse ricevuto sostegno dai politici, la donna aveva poco prima replicato: “i politici pensano alle elezioni, non alla solidarietà. Poi ci sono gli amici e per loro non c’entra il colore politico”.