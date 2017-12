Alla fine l’accordo è arrivato e con esso la definizione della composizione delle Commissione permanenti Parlamentari. Alle 15,32, alla riapertura della seduta d’aula che era stata sospesa alle 12, sono stati letti i nomi della griglia frutto degli accordi e il parlamento ne ha approvato la composizione con 45 voti su 48 presenti.

Ecco come sono composte le Commissioni:

Affari Istituzionali: Giancarlo Cancelleri, Matteo Mangiacavallo, Gianina Ciancio, Elena Pagana (M5S), Riccardo Savona, Luigi Genovese, Stefano Pellegrino (Forza Italia), Antonello Cracolici, Giuseppe Lupo (Pd), Pippo Compagnone (Popolari e Autonomisti), Giorgio Assenza (#DiventeràBellissima), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc) e Claudio Fava (Misto)

Bilancio e Finanze: Sergio Tancredi, Stefano Zito, Luigi Sunseri (M5S), Riccardo Savona, Giuseppe Milazzo, Mancuso (Forza Italia), Baldo Gucciardi, Luca Sammartino (Pd), Giovanni Di Mauro (Popolari e Autonomisti), Giusy Savarino (#DiventeràBellissima), Eleonora Lo Curto (Udc), Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), Cateno De Luca (Misto)

Attività Produttive: Angela Foti, Valentina Zafarana, José Marano (M5S), Rossana Cannata, Orazio Ragusa, Riccardo Gallo Afflitto (Fi), Giovanni Cafeo, Michele Catanzaro (Pd), Pippo Gennuso (Popolari e autonomisti), Giuseppe Galluzzo, Giuseppe Zitelli (#Db), Giovanni Bulla (Udc), Tony Rizzotto (Misto)

Ambiente e territorio: Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola, Valentina Palmeri (M5S), Stefano Pellegrino, Alfio Papale, Marianna Caronia (Forza Italia), Anthony Barbagallo, Luisa Lantieri (Pd), Giuseppe Compagnone (Popolari e Autonomisti), Alessandro Aricò (#Db), Eleonora Lo Curto (Udc), Edy Tamajo (Sicilia futura)

Cultura, Formazione e Lavoro: Roberta Schillaci, Nunzio Di Paola, Giovanni Di Caro, Giampiero Trizzino (M5S), Marianna Caronia, Michele Mancuso (Forza Italia), Nello Dipasquale, Luca Sammartino (Pd), Carmelo Pullara (Popolari e Autonomisti), Alessandro Aricò (#Db), Giovanni Bulla (Udc), Antonio Catalfamo (Fdi), Claudio Fava (Misto)

Servizi Sociali e Sanitari: Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonino De Luca, Giorgio Pasqua (M5S), Giuseppe Milazzo, Tommaso Calderone (Forza Italia), Giuseppe Arancio, Francesco De Domenico (Pd), Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti), Giusy Savarino (#Db), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Elvira Amata (Fdi), Nicola D’Agostino (Sicilia futura)

Commissione Ue: Matteo Mangiacavallo, Luigi Sunseri, José Marano, Stefania Campo (M5S), Rossana Cannata, Riccardo Gallo Afflitto (Forza Italia), Nello Dipasquale, Giuseppe Lupo (Pd), Giuseppe Gennuso, Giovanni Di Mauro (Popolari e autonomisti), Giuseppe Galluzzo (#Db), Giuseppe Zitelli (Fdi), Edy Tamajo (Sicilia futura)

Resta in piedi il nodo delle presidenze per le quali la trattativa è ancora in corso in vista dell’insediamento e del voto in ogni singola commissione dopo le 17 (leggi qui le trattative in corso)