Chiedono di incontrare il governatore Musumeci gli ex sportellisti della Formazione professionale rimasti senza lavoro che da ieri sono riuniti in sit-in permanente davanti la Presidenza della Regione. Alcuni di loro hanno iniziato lo sciopero della fame.

Spiega Adriana Vitale, tra i promotori della protesta, stamane ai cronisti e con post su facebook: “La prima lunghissima notte in piazza indipendenza, vicino il chiosco del fioraio e non davanti il palazzo (per rispetto delle istituzioni) è passata e inizia la seconda giornata di sciopero della fame. La motivazione che ci spinge è più forte della stanchezza che inevitabilmente comincia a sentirsi e dei sacrifici facilmente intuibili. Chiediamo solo l’applicazione dell’art. 13 per tutti gli operatori storici ex sportelli multifunzionali. Buona giornata a tutti, la nostra, com’è facilmente intuibile, sarà pessima, rispetto a ieri non ci aiuta la condizione climatica, c’è freddo e il cielo è cupo come le nostre anime”.