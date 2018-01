Al fine sbloccare la situazione di stallo determinatasi da troppo tempo alla Società Servizi Ausiliari Sicilia, le Segreterie Regionali di Cigl FP, Cisl FP, Cobas/Codir e Fisascat hanno proclamato un’Assemblea/Sit-in per giorno 18 gennaio dalle 10 alle 15 presso la sede della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. in via Libertà 37.

“Intendiamo denunciare lo stato di stallo in cui si trovano le relazioni tra le Organizzazioni Sindacali e la Governance della Servizi Ausiliari Sicilia”, affermano i Segretari Regionali delle quattro sigle sindacali, Campagna, Piede, D’Amico e Calabrò.

“Uno stallo consacrato da un’incomprensibile alternarsi tra convocazioni societarie e revoche delle stesse, sempre da parte della Società, da decisioni assunte unilateralmente dalla Governance societaria e che rischiano di arrecare danni irreparabili alla stessa Società ed ai lavoratori che li operano, costretti in situazioni non più sostenibili”.