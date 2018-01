Si terranno dal 16 febbraio al 2 marzo a Termini Imerese (PA) i corsi di formazione che la Lega del Filo d’Oro organizza ogni anno per tutti coloro che vogliono diventare volontari e vivere una esperienza gratificante e formativa a contatto con bambini, ragazzi e adulti sordociechi. Si tratta di corsi gratuiti, tenuti da professionisti dell’Associazione ed articolati in una serie di lezioni teoriche e in attività pratiche con gli utenti della “Lega”, affiancando volontari già esperti e/o operatori.

Il volontariato rappresenta un valore fondante della Lega del Filo d’Oro: gestito dal Settore Attività Associative e Volontariato viene coordinato, nelle diverse sedi dell’Ente, attraverso la presenza di responsabili ai quali fanno riferimento i singoli gruppi. Si tratta, insomma, di un patrimonio di competenze eterogeneo e complementare, messo gratuitamente al servizio dell’Associazione e dei suoi utenti. Particolarmente preziosa è, ad esempio, la presenza dei volontari durante le varie attività ricreative o ai soggiorni estivi, un’attività storica della “Lega”, che negli anni si è evoluta rimanendo sempre centrale e a cui hanno partecipato, in oltre 50 anni di attività della “Lega”, quasi quasi 3 mila i volontari, consentendo a tante persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali di vivere un’esperienza per loro straordinaria.

“La presenza dei volontari alla Lega del Filo d’Oro – dichiara Rossano Bartoli, Segretario Generale – è divenuta negli anni una risorsa irrinunciabile: io stesso ho iniziato come volontario e so quanto questa esperienza possa essere formativa per la vita di una persona. I volontari della Lega rappresentano un prezioso sostegno in tutte le attività dedicate ai ragazzi e agli adulti sordociechi. Per questo spero che, anche quest’anno, aderiscano in tanti ai corsi di formazione, permettendoci così di continuare ad aiutare in modo concreto le persone sordocieche e le loro famiglie”.

A Termini Imerese i corsi di formazione si terranno presso il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale della Lega del Filo d’Oro – in via Salvatore Cimino – nei giorni venerdì 16 e venerdì 23 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sabato 17 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato 24 febbraio dalle 9.00 alle 14.00 e venerdì 2 marzo dalle 14.00 alle 18.00. Ci si potrà iscrivere fino al 9 febbraio 2018.

Nei diversi servizi ed attività gestite dalla Lega, l’impegno del volontario può essere espletato in modo diretto e/o indiretto. Il volontario “diretto”, infatti, viene coinvolto in attività individuali o di gruppo (gestite dai diversi Servizi dell’Ente), in particolare ludico ricreative, culturali e di tempo libero; affiancando la persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale, ha il ruolo di “persona di contatto”, deve cioè essere guida negli accompagnamenti e fungere da intermediario con il mondo esterno, ma anche consentire ed agevolare l’accesso alle informazioni, essere di aiuto nell’esplorazione dell’ambiente e favorire la partecipazione attiva della persona sordocieca in qualunque contesto, formale e informale. Inoltre, il volontario, in alcuni casi, può essere di supporto anche per l’autonomia personale.

Il volontariato “indiretto”, invece, viene svolto quando non si ha un contatto diretto con l’utente, ma si è coinvolti in attività ed iniziative di supporto all’Associazione. In particolare, quando si partecipa ad eventi promozionali, di raccolta fondi, sensibilizzazione o nel corso di stand fieristici, mostre e spettacoli organizzati da o per la Lega del Filo d’Oro; ma anche quando si può essere di supporto in attività d’ufficio e di laboratorio o per la guida di automezzi dell’Ente per servizi di trasporto.

Ma quali sono i requisiti per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro? Per prima cosa bisogna aver compiuto 18 anni d’età e dare una disponibilità a prestare servizio almeno due volte al mese, o una settimana durante i soggiorni estivi per chi svolge volontariato diretto. Inoltre, bisogna aver portato a termine il percorso formativo previsto a seconda che si tratti, ovviamente, di volontariato diretto o indiretto.

Per maggiori informazioni sui corsi e le modalità di iscrizione si può visitare il sito www.legadelfilodoro.it, chiamare la sede di Termini Imerese, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, ai numeri 091/8142945 – 338/7800736 o inviare una mail a volontariato.terminiimerese@legadelfilodoro.it.