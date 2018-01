I Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, hanno effettuato un controllo mirato del territorio nel quartiere Kalsa, predisponendo un servizio volto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale servizio hanno tratto in arresto Sinibaldo Camarda, 24enne palermitano volto noto alle forze dell’ordine, perché nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 109 grammi di hashish, suddivisi in 27 dosi e un panetto, unitamente alla somma di 105,00 euro in banconote di piccolo taglio e un grosso coltello da cucina utilizzato per tagliare lo stupefacente.

L’uomo, successivamente al rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.