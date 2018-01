Il Teatro Mediterraneo Occupato presenta lo spettacolo di teatro circo e musica Cabarè Varietè 11- The theatre circus humor show. Quest’anno doppia replica, il 3 e 4 Gennaio dalle 19:30 per l’apertura del teatro visita dello ZOO, dalle 21:15 per lo spettacolo.

Il Cabarè Varietè è un evento artistico di Quinzio Quescenti e Peppino Marabita che collabora con diverse realtà tra cui il Circ’opificio, Circ-All, TMO e con il sostegno della Fabbrica 102. Come succede da tre edizioni a questa parte, ci sarà un allestimento pre-show e a seguire il Varietà condotto da Peppino Marabita e Quinzio Quiescenti.

Il TMO – Teatro Mediterraneo Occupato è situato in via Martin Luther King, 6, 90142 Palermo, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo. L’ingresso situato di fronte lo slargo per entrare in Favorita. L’ingresso dello spettacolo sarà con un contributo di 10 € per gli adulti e 8 € per i bambini. Per info, inviare una mail a cabarevariete@gmail.com.