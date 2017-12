Per tre giorni consecutivi, il 27, il 28 e il 29 dicembre, lo sportello anagrafe della postazione decentrata di via Fileti è rimasto chiuso a causa del personale in ferie o in congedo per malattia.

Il Presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara ha sollevato il problema chiedendo un intervento all’Amministrazione Comunale per scongiurare il disservizio, ma senza esito.

“Non si è fatto nulla per garantire il servizio e riaprire la postazione – protesta il presidente dell’VIII circoscrizione Marco Frasca Polara. “Non sono state revocate le ferie né si è provveduto in tempo a richiedere rinforzi agli altri uffici. L’ultimo giorno di apertura di questo sportello è stato una settimana fa, senza considerare che già lo scorso 13 dicembre si è ripetuto lo stesso disservizio. Un danno agli utenti e alla stessa Circoscrizione causato dal pressapochismo con cui vengono gestite le circoscrizioni, che si configura come interruzione di pubblico servizio e che non può essere sottaciuto”.