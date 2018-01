Per giorni è stato in ospedale accanto al figlio di due anni in coma all’ospedale dei Bambini a Palermo. Il piccolo era rimasto schiacciato dal peso del televisore.

L’incidente il 29 dicembre. Prima il passaggio all’ospedale di Partinico, poi di corsa all’ospedale dei Bambini. Da quel momento i genitori non si sono mossi dal letto del piccolo che solo dopo 12 giorni ha riaperto gli occhi.

Qualche sciacallo però ha pensato bene di rubargli la macchina che l’uomo aveva parcheggiato a Partinico. I ladri hanno approfittato dell’assenza della famiglia per portare via la macchina.

Adesso che il bimbo si è svegliato e la gioia perché finalmente il bimbo può tornare a vivere la rabbia per un gesto che fa rabbia. Approfittare in questo modo di una disgrazia è inqualificabile.

Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri di Partinico.