“L’approvazione definitiva da parte del Senato della legge di bilancio 2018 che ufficializza, dopo anni di lunghe e intense battaglie, l’avvio del percorso che porterà alla stabilizzazione dei collaboratori scolastici precari di Palermo rappresenta per me un motivo di grande orgoglio” così la senatrice Simona Vicari, firmataria dell’emendamento al bilancio che prevede un bando per la definitiva assunzione per gli ex 519 ex-Lsu di Palermo.

“In un Parlamento sempre meno rappresentativo delle istanze dei territori e dei collegi elettorali questa battaglia sancisce il coronamento di un percorso che, sin dal 2013, mi ha visto in prima linea per il salvataggio del posto di lavoro dei collaboratori scolastici palermitani. Grazie alla positiva e costante interlocuzione con il Governo il Parlamento italiano ha posto fine, oggi, definitivamente, ad anni di precariato e di incertezza ed ha finalmente permesso a centinaia di famiglie palermitane di guardare alle prossime festività, non più con il timore della perdita del lavoro, come accaduto negli scorsi anni, ma, finalmente, con la certezza del mantenimento del proprio impiego” ha concluso la senatrice.