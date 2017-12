Non funziona la pedonalizzazione della parte bassa del Cassaro ovvero di Corso Vittorio Emanuele da Porta Felice fino a via Roma. Per questo l’esperimento delle feste natalizie si fermerà proprio a Santo Stefano. Da mercoledì 27 dicembre Corso Vittorio Emanuele tornerà ad aprire al transito veicolare ma con una sostanziale differenza rispetto al passato: il senso unico di marcia.

Le auto potranno soltanto salire da Porta Felice fino a via Roma ma non potranno, invece scendere da via Roma verso mare. Questo comporterà la permanente riapertura del tratto di via Maqueda da Corso Vittorio fino alla stazione centrale che era stata riaperta al traffico per l’esperiemnto del traffico e ora, visto il senso unico, diventerà una riapertura definitiva.

Resta chiuso definitivamente il tratto di via Maqueda dal teatro Massimo fino ai Quattro Canti e resta chiusa, ma al momento solo per il perido delle feste quindi fino al 7 gennaio, kla via Ruggero Settimo a partire dal Politeama