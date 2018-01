Una mattinata di paura nella zona di corso Tukory a Palermo. Un’anziana è stata avvicinata da un uomo, pare un palermitano, che l’ha strattonata e le ha strappato gli orecchini.

E’ successo in via Del Vespro a Palermo. La donna stava passeggiando quando è stata raggiunta dall’uomo alto circa un metro e ottanta che le ha portato via i gioielli che aveva indosso. A soccorrerla sono intervenuti gli agenti delle volanti.

Il rapinatore è fuggito con un complice a bordo di uno scooter. Sempre in mattinata in quattro hanno affiancato un corriere che trasportava farmaci tra la via Nicastro e la via Onorato sempre nella zona delle cliniche. I quattro che hanno detto di essere armati volevano consegnati i soldi in possesso del corriere. Qualcosa è andato storto e i quattro sono fuggiti. L’uomo ancora impaurito ha chiamato la polizia.

Gli agenti stanno dando la caccia ai quattro.