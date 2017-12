Ritorna puntuale come ogni anno il ciclo di concerti gratuiti di “Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica”, ospitati in chiese, oratori e luoghi storici di Palermo, a volte anche poco conosciuti o magari aperti per l’occasione. La rassegna, giunta alla sua nona edizione, è organizzata dai club service cittadini, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta Club, l’associazione Volo e Spazio Cultura che la offrono alla cittadinanza e ai turisti. La direzione artistica è di Gaetano Colajanni.

Una delle chiese più amate di Palermo è di sicuro la Santa Concezione al Capo: sarà in questo luogo di culto che oggi alle 19 è in programma un concerto che spazia dal barocco al Rinascimento con le due viole di Salvatore e Dario Giuliano, e il pianoforte di Adriana Biondolillo. I tre musicisti proporranno un programma “prezioso” che tocca musiche di Telemann, Stamitz, Schumann, Marais, Kalliwoda e Biondolillo. Con questo concerto si chiuderà la prima tranche di “Natale a Palermo”: pausa per Capodanno, si riprende il 2 gennaio alla straordinaria (e pressoché sconosciuta) chiesa delle Presentazione di Maria Vergine al Collegio di Maria sempre al Capo, dove si esibirà l’Ensemble Syrinx .

Questi i prossimi appuntamenti:

IL PROGRAMMA | IX edizione Natale a Palermo

30 dicembre – ore 19

Chiesa della Concezione al Capo | via Porta Carini

Viole in concerto. Dal Barocco a Rinascimento

Salvatore Giuliano, viola – Dario Giuliano, viola – Adriana Biondolillo, pianoforte

Musiche di Telemann – Stamitz – Schumann – M.Marais – J.W. Kalliwoda – Biondolillo

________________________________

2 gennaio – ore 19

Chiesa delle Presentazione di Maria Vergine al Collegio di Maria | via Sant’Agostino 119

Ensemble Syrinx

Flauti: Giovanni Bernardo – Valentina Castiglia – Irene Mazzamuto – Marco Santaluna

Musiche di A. Reich – G. Briccialdi _ G. Faurè – P.I. Ciaikpwsky – G. Gershwin – W.A. Mozart

________________________________

3 gennaio – ore 19

Chiesa degli agonizzanti | via Giovanni da Procida

Duo Antonio Calosci (violino) – Anna Maria Cavalazzi (pianoforte)

Integrale delle sonate di J.Brahms op.78 | op. 100 | op.108

________________________________

4 gennaio – ore 20

Chiesa della Mercede al Capo | via Cappuccinelle – piazza Capo

Mediterranean Trombe Ensemble

Solisti: Biagio Genualdi – Gaetano Castiglia – Giuseppe Tagliareni – Carmelo Maita

Musiche di M. C. Charpentier – E. Morricone – G.Rossini – P. Mascagni – N. Piovani -P.Tschaikowsky – Kander – D. Greenber

________________________________

5 gennaio – ore 19

Parrocchia Santa Maria della Pace | piazza Cappuccini,1

Concerto vocale sacro con organo “Laudamus Te”

Soliste: Giulia Alletto – Martina Coppola – Ottavia Guarrera – Elena Pisano – Ester Schillaci –

Chiara Sferlazza – Elena Marchese

Preparazione vocale: Letizia Colajanni

Organista e accompagnatore: Diego Cannizzaro

Musiche di G. Faurè – J.S. Bach – G.Verdi – G. Rossini – Anonimo – G.B. Pergolesi – A. Vivaldi

________________________________

6 gennaio – ore 19,30

Chiesa di San Domenico | piazza San Domenico.

Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana

Clarinetto solista: Antonino Lampasona

Direttore: Gaetano Colajanni

Musiche di C.M. von Weber – L. Bernstein – Artie Shaw – H. Mancini – A.L. Webber – H. Arlem