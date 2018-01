La Polizia ha sventato, stanotte a Palermo, un furto notturno nell’area di pertinenza di un condominio di via Malaspina.

Con l’accusa di tentato furto aggravato e continuato è stato arrestato Vincenzo Terranna, 21enne pregiudicato del quartiere “Villaggio S.Rosalia”.

A segnalare alle forze dell’ordine strani movimenti è stato un inquilino dello stabile che ha sentito rumori sospetti provenienti dal sottoscala condominiale.

Gli agenti giunti sul posto hanno visto che la porta del vano fosse stata forzata per sottrarre una scala metallica. La scala era stata, per altro, utilizzata per scavalcare un muro delimitante l’androne condominiale dalla zona dei box.

I poliziotti, ritenendo presumibile che il malvivente, in quell’area potesse trovarsi ancora, hanno così circondato l’intera zona ed hanno bloccato Terrana all’interno di un box, accovacciato dietro un armadio, nel vano tentativo di sfuggire ai poliziotti. Terrana è stato tratto in arresto e dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato e continuato.