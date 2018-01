Sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento che non ha smesso di soffiare nel capoluogo siciliano. Cornicioni sono caduti in via Dante, allo Sperone, nella zona di Brancaccio.

Numerosi interventi anche in via Papa Sergio, a Pallavicino e in via Duca della Verdura. Nei pressi di via Malaspina, un cornicione si è staccato da uno stabile: è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada per permettere la messa in sicurezza effettuata dai vigili del fuoco.

Decine i cartelloni pubblicitari finiti sull’asfalto in via Casalini, via Perpignano. In via Bentivegna i vigili del fuoco sono intervenuti per un palo dell’illuminazione pubblica pericolante. Diversi gli alberi finiti in strada.

E ieri sera, a Monreale, è crollata la facciata di una palazzina abbandonata in via Umberto I. Da un primo bilancio non si registrano feriti.