La Polizia di Stato ha arrestato Giacomo Giambruno 37 anni palermitano, accusato di tentata rapina. Ieri mattina gli agenti delle volanti sono andati in via Alcide De Gasperi a Palermo, dove era stata segnalata una rapina in corso ai danni di un istituto di credito.

Giambruno è entrato presso la filiale e, fingendosi un cliente, si era rivolto al cassiere chiedendogli informazioni su un conto corrente.

Poi ha scavalcato il bancone e ha minacciato un dipendente afferrandogli il braccio e urlando “Direttore apri la cassaforte”.

Un altro impiegato della banca riusciva a scappare attraverso la porta con l’apertura antipanico e faceva scattare l’allarme. L’uomo a questo punto fuggiva, ma veniva rintracciato dagli agenti e bloccato dopo una breve fuga. Giambruno ha ammesso di avere tentato la rapina.

Anche le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato che è stato lui ad essere entrato nell’istituto di credito.