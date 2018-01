Tre giovani sono stati arrestati per avere tentato un furto in un appartamento in via Vittorio Emanuele. I tre sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Oreto stazione.

Sono stati notati che passeggiavano per strada dopo che era arrivato l’allarme per un tentato furto in casa.

Addosso di uno dei tre giovani, D.A. 20 anni, B.J. 23 anni e un minore, è stato trovato un “piede di porco”.

I poliziotti, a questo punto, hanno effettuato un controllo nell’abitazione segnalata, dove hanno riscontrato chiari segni d’effrazione, compatibili con il “piede di porco” poco prima individuato nella disponibilità di uno dei fermati, nonché il relativo lucchetto aperto.

È stato rintracciato, pertanto, il proprietario dell’immobile, che ha subito sporto denuncia presso gli Uffici di Polizia.

I giovani, condotti in Commissariato, hanno ammesso le loro responsabilità. Pertanto D.A e B.J. sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso, mentre il minorenne, per il medesimo reato, è stato indagato in stato di libertà.

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.