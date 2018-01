L’amministrazione di Termini Imerese rende noto che da lunedì 29 gennaio avranno l’avvio le riprese del film “Vite da sprecare”, per la regia di Giovanni Calvaruso, che verranno in gran parte realizzate presso la città di Termini Imerese.

Il film, ispirato a fatti drammatici realmente accaduti nella Sicilia degli anni 70, prevede alcune ambientazioni esterne, tra cui anche la realizzazione di scene di inseguimenti e sparatorie, che necessitano di provvedimenti temporanei di inibizione della sosta e del traffico che interesseranno le aree in cui verranno allestiti i set cinematografici.

“Scusandosi per il disagio temporaneo arrecato ai residenti, e sottolineando che il film, patrocinato dal Comune di Termini Imerese, come già successo in passato porterà indubbi benefici di immagine, a livello nazionale, alla nostra Città – ha affermato il comandante della Polizia Municipale, Antonio Calandriello -, si precisa che durante le riprese esterne del film verranno emanate di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale delle ordinanze con le quali saranno regolate le temporanee inibizioni a sosta e traffico”.

“Ancora una volta, Termini Imerese scenografia naturale per la realizzazione di un’opera cinematografica – ha affermato il sindaco Francesco Giunta -. L’amministrazione comunale sin da subito ha manifestato la disponibilità ad accogliere la produzione, la troupe e gli attori che per circa tre settimane animeranno le vie del nostro centro storico. Anche se nei giorni delle riprese si potranno registrare alcuni fastidi alla circolazione stradale, abbiamo inteso concedere il gratuito patrocinio nella consapevolezza che l’economia asfittica della Città potrà trarne vantaggi e soprattutto in termini di immagine, così come nel passato, Termini Imerese, non potrà che trarne benefici”.

Qui di seguito vengono indicati i contenuti delle ordinanze del Dirigente Comandante della Polizia Municipale, Dr. Antonio Calandriello, riguardanti le giornate del 29 e 30 gennaio 2018 (fino alle ore 3 del 31 gennaio) , relative a Piazza San Francesco D’Assisi e zone limitrofe ed a via Mulè ed altre zone di Termini bassa.

DALLE ORE 15:00 DEL 29 GENNAIO ALLE ORE 03:00 DEL 30 GENNAIO 2018

e comunque fino alla conclusione delle riprese cinematografiche sui set

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Nicolò Palmeri, nel tratto di strada compreso tra Piazza San Francesco D’Assisi e l’incrocio con la Via Bologna;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in Piazza San Francesco d’Assisi, in tutta l’area delimitata dalle vie di accesso, quali Via Abate Balsamo – Via Marfisi – Via Marsala – Via Alfredo La Manna – Via Assunta e Via Nicolò Palmeri;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Alfredo La Manna;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Abate Balsamo, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con Piazza San Francesco d’Assisi e l’incrocio con la Via Gullo;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Assunta, nel tratto di strada compreso tra Piazza San Francesco D’Assisi e l’incrocio con la Via Gullo;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Marfisi, nel tratto di strada compreso tra Piazza San Francesco D’Assisi e La Via del Laparo;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Marsala;

Obbligo per i veicoli provenienti da Via Abate Balsamo di svoltare a sinistra all’incrocio con la Via Gullo, proseguendo in direzione Via Assunta;

Obbligo per i veicoli provenienti dalla Via Nicolò Palmeri di svoltare a sinistra all’incrocio con Via Bologna;

Obbligo per i veicoli in transito su Via Armando Diaz di proseguire diritto all’incrocio con la Via Marfisi;

Obbligo per i veicoli in transito su Via Vittorio Amedeo di proseguire diritto all’incrocio con la Via Marsala;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Caracciolo;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Sarino Giuffrè, nel tratto di strada compreso tra la Via Caracciolo ed il Cortile Ciminna;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in tutta la Piazza Girolamo Comella;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Consolo, nel tratto di strada compreso tra la Via Caracciolo e la Via Filippello;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Ignazio Scolaro, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con Piazza Girolamo Comella e l’incrocio con la Via Garibaldi;

Obbligo per i veicoli in transito su Via Raffaele Inguaggiato di proseguire diritto all’incrocio con la Via Caracciolo;

Obbligo per i veicoli in transito su Via Garibaldi di proseguire diritto all’incrocio con la Via Ignazio Scolaro;

Obbligo per i veicoli in transito su Via Giacinto Lo Faso di proseguire diritto agli incroci con la Via Ignazio Scolaro, con la Via Consolo e con la Via Sarino Giuffrè;

Sospendere gli effetti di qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

DALLE ORE 15:00 DEL 29 GENNAIO ALLE ORE 03:00 DEL 30 GENNAIO 2018

e comunque fino alla conclusione delle riprese cinematografiche sui set

Nelle aree aperte al pubblico, individuate come Set Cinematografico, di volta in volta, potrà essere temporaneamente inibito il transito pedonale, per il periodo strettamente necessario ad effettuare le riprese;

Sospendere gli effetti di qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

DALLE ORE 15:00 DEL 30 GENNAIO ALLE ORE 03:00 DEL 31 GENNAIO 2018

e comunque fino alla conclusione delle riprese cinematografiche sui set

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Mulè, nel tratto di strada compreso tra Piazza La Nasa e l’incrocio con la Santuario Madonna della Consolazione;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in tutta l’area di Piano Salia;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Santuario Madonna della Consolazione;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, in Via Vittorio Emanuele, in tutta l’area antistante l’ingresso della Parrocchia Madonna della Consolazione ed ambo i lati nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via Porta Erculea e l’incrocio con la Via Cipolla;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Corso Umberto e Margherita, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con la Via Vittorio Emanuele e l’incrocio con la Via Cipolla;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Porta Erculea;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Rocchicelle;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta l’area di Largo Impallaria;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Annunziata, nel tratto di strada compreso l’incrocio con la Via Porta Erculea e l’incrocio con la Via Enna;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Dei Bagni;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Piazza Delle Terme, in tutta l’area delimitata dalle vie di accesso, quali Via Serpentina Paolo Balsamo – Via Felice Cavallotti – Via Dei Bagni – Via Porta Erculea e Via Annunziata;

Istituire divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Felice Cavallotti, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con Piazza delle Terme e l’incrocio con la Via del Remo;

Istituire Senso Vietato in Via Mulè per i veicoli provenienti da Corso Umberto e Margherita;

Obbligo per i veicoli in transito su Corso Umberto e Margherita di svoltare a destra all’incrocio con la Via San Francesco Saverio, proseguendo con direzione Via Vittorio Emanuele / Piazza del Carmelo;

Istituire Senso Vietato in Via Rocchicelle per i veicoli provenienti da Via Porta Erculea;

Istituire Senso Vietato in Piazza Delle Terme per i veicoli provenienti dalla Serpentina Paolo Balsamo / Via Gisira;

Sospendere gli effetti di qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

DALLE ORE 15:00 DEL 30 GENNAIO ALLE ORE 03:00 DEL 31 GENNAIO 2018

e comunque fino alla conclusione delle riprese cinematografiche sui set

Nelle aree aperte al pubblico, individuate come Set Cinematografico, di volta in volta, potrà essere temporaneamente inibito anche il transito pedonale, per il periodo strettamente necessario ad effettuare le riprese;

Sospendere gli effetti di qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente