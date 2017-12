La sera della vigilia di Natale in tre a volto coperto e armati di pistola hanno assaltato una polleria in via Bergamo a Palermo. Il colpo è stato tentato nell’esercizio commerciale Polli e Sfizi.

I proprietari del negozio hanno reagito mettendo in fuga i tre rapinatori. Uno di loro Giacomo Ciaramitaro, 37 anni, è stato bloccato da alcune guardie giurate della Mondialpol e poi dai carabinieri del nucleo Radiomobile che lo hanno ammanettato.

L’arresto è stato convalidato e Ciaramitaro si trova in carcere.