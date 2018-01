Lo scudocrociato della Democrazia Cristiana con la scritta Libertas posto sopra una striscia tricolore e sovrapposto alla scritta “Udc” in trasparenza. Il tutto sotto la scritta bianca su fondo blu “Noi con l’Italia”.

E’ il simbolo della ‘quarta gamba’ del centro-destra che e’ stato presentato oggi in una conferenza stampa a Roma.

“Puntiamo al 6 per cento”, promette Raffaele Fitto, mentre Lorenzo Cesa assicura: “saremo quelli che determineranno la

vittoria del centrodestra”.

“Il progetto politico di Centro di Noi con l’Italia si rafforza: insieme ai cattolici dello scudo crociato rafforziamo la nostra proposta politica che mira a rappresentare il territorio, le imprese, i giovani, le famiglie, gli enti locali ma soprattutto le speranze e la voglia di fare di quanti in Italia credono ancora in quella politica della concretezza e dell’impegno quotidiano, contro la demagogia del populismo, le promesse sul nulla e i miracoli last minute”.

Lo dice Saverio Romano, vicepresidente di Noi con l’Italia, alla presentazione del nuovo simbolo di Noi con l’Italia che sancisce l’unita’ e il rilancio delle forze di centro.

“Al Paese oggi servono risposte vere – continua Romano – una partecipazione forte ai programmi e alle scelte, il rispetto delle istituzioni democratiche e l’impegno ad unire il Paese, sostenendo le fasce più’ deboli in un’ottica di grande coesione sociale. Il Centro, che rappresentiamo, si impegna per questi valori e per questi ideali”.