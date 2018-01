Un motociclista di 45 anni Domenico Scarnà originario di Misilmeri ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 7 del mattino a Villabate, nel palermitano.

L’uomo, che viaggiava su uno scooter Yamaha di grossa cilindrata, proveniva dalla strada Statale ed aveva imboccato la rampa per entrare in autostrada in direzione Catania.

Per cause ancora in via di accertamento, però, la vittima ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente. L’impatto con l’asfalto gli è stato fatale.

Sul posto è arrivata la polizia stradale e il personale del 118 che ha potuto, però, solo constatare l’avvenuto decesso. Dopo tutti i rilievi del caso toccherà agli uomini dell’Anas ripulire la strada e ripristinare la viabilità