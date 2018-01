Tragedia questa sera alla stazione centrale di Palermo. Una donna è scesa dal treno che proveniva da Messina. Appena il tempo di prendere le valigie è caduta al suolo.

La donna è colta da malore è rimasta per terra a due passi dal treno. E’ morta poco dopo a causa di un infarto che non le ha lasciato scampo.

la scena è avvenuta sotto gli occhi di tanti passeggeri che si trovavano in arrivo o in partenza. Sono arrivati i sanitari del 118 ma non hanno potuto che constatare la morte della donna di 70 anni di Capo D’Orlando.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polfer. Il corpo è stato restituito alla famiglia.