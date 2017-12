La Polizia Municipale ha sequestrato una motoape per trasporto illecito di rifiuti ed il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate alla normativa ambientale e al codice della strada.

Gli agenti del nucleo vivibilità ed igiene urbana in servizio di controllo del territorio per la prevenzione delle discariche abusive, intercettavano in via Serradifalco una motoape con il cassone colmo di grandi sacchi neri e lo tenevano in osservazione per verificare dove scaricasse il carico.

Giunto in via Re Tancredi, traversa di via Cipressi, il conducente si adoperava per conferire il contenuto dei sacchi neri nel cassonetto dei rifiuti solidi urbani.

Gli agenti a quel punto intervenivano per accertare la tipologia e la provenienza dei rifiuti e riscontravano dentro dieci sacchi neri, circa 70 metri quadrati di guaina bituminosa nera provenienti dalla dismissione di una vecchia copertura di un capannone.

Al riscontro delle autorizzazioni, il conducente C.C di 49 anni risultava sprovvisto dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto di rifiuti speciali, per cui veniva denunciato all’autorità giudiziaria mentre si procedeva con le sanzioni previste dal codice della strada per la guida del veicolo con la patente scaduta di validità e la mancanza della carta di circolazione del veicolo.-