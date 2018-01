Cinque auto in fiamme. E’ il bilancio di due incendi che si sono verificati in provincia di Palermo. Tre auto sono andate a fuoco a Santa Flavia (Pa) in via Alcide De Gasperi la notte tra il 21 e il 22 gennaio. Due a Capaci.

Le fiamme a Santa Flavia hanno danneggiato due Mercedes Smart Fortwo: una di una donna casalinga di 50 anni e di un ingegnere di 40 anni. Il rogo si è propagato ad una seconda auto della donna una Fiat Punto anche questa danneggiata.

Sulle cause dell’incendio ci sarebbero pochi dubbi. Poco distante dalle tre auto sono state lasciate due taniche di benzina. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.

Sempre i carabinieri indagano su un altro incendio divampato a Capaci in via Giovanni Pascoli. Sono state danneggiate dalle fiamme una Fiat Panda di una casalinga di 50 anni. Il rogo si è propagato ad una Renault Megane di una casalinga anche lei di 62 anni posteggiata nei pressi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.