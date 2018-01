Brutta sorpresa per una trentina di assistenti alla comunicazione che prestano servizio nelle scuole del Comune di Bagheria.

In due scuole la Bagnera e la Bagheria IV Aspra (plesso Girgenti) a due settimane dall’inizio delle lezioni dopo festività natalizie non sono tornate tra i banchi ad assistere gli alunni con disabilità affidati all’inizio dell’anno.

Il contratto era scaduto a fine dicembre, ma doveva essere riconfermato a gennaio. Così è stato per tutte le altri assistenti alla comunicazione nelle altre scuole che hanno ripreso servizio.

Pare che lo stop sia dovuto alle due dirigenti dei plessi scolastici che non vogliono firmare il contratto con il Comune di Bagheria.

Le scuole così come il Comune hanno ricevuto dall’ufficio scolastico regionale la nota per far ripartire i contratti per l’assistenza alla comunicazione – spiegano dal Comune di Bagheria – A seguito di quella nota, il Comune e quindi l’assessorato alle politiche sociali scrive a tutte le scuole per confermare che il servizio di assistenza può ripartire tant’è che tutte le scuole hanno ripreso l’assistenza tranne nei due plessi”.