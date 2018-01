Sette biglietti di terza categoria che vincono 20mila euro ciascuno. E’ il magro bottino di cui si deve accontentare la Sicilia per quanto riguarda la Lotteria Italia 2017/2018, la così detta lotteria di Capodanno che da decenni ormai vede nel giorno dell’epifania la sua estrazione finale e che quest’anno ha premiato quasi esclusivamente il Nord Italia.

A destare maggiore curiosità è la vincita che è stata conseguita a Corleone. Il Paese della provincia d Palermo resta all’attenzione delle cronache come lo è stato per buona parte del 2017 ma per motivi ben diversi rispetto a quellid el passato. a vincere 20mila euro è il biglietto serie L 285708. Nel lungo elenco dei vincitori è il primo premio sicilianoc he si incontra ma è subito seguito da un altro premio di eguale misura (sono solo premi da 20mila euro quelli vinti in Sicilia, insomma briciole). Segue il biglietto C 068038 venduto ad Acireale nel Catanese.

Una vincita si registra anche nel più piccolo e più alto capoluogo di provincia, Enna, con il biglietto E 280778. Scorrendo la lista poi si incontra Palermo con il biglietto N 401905 e Catania con il biglietto E 128827 poi si torna nel Palermitano con Bolognetta dove risulta vincitore il biglietto O 209095. Chiude il magro elenco siciliano Misterbianco nel catanese con il biglietto R 111204

L’elenco andrà, adesso, in Gazzetta ufficiale. Centottanta giorni, vale a dire sei mesi, è il lasso di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I vincitori, ricorda Agipronews, debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento, poi, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il quale, viene sottolineato, può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Dal 2002, ricorda ancora Agipronews, sono stati ‘dimenticati’ premi della Lotteria Italia per un valore di oltre 27 milioni di euro.

LEGGI QUI L’ELENCO COMPLETO E UFFICIALE DEI BIGLIETTI VINCENTI