Tutto esaurito al Politeama Garibaldi per il concerto di Capodanno. Venduti gli ultimi biglietti, la Fondazione ha deciso l’allestimento di un maxi-schermo in piazza Ruggiero Settimo per potere seguire in diretta e con un’acustica fedelissima, grazie a venti microfoni sistemati in palcoscenico, il concerto di Capodanno.

“E’ il nostro regalo alla città per il 2018 che segna il 60° anniversario della fondazione dell’Orchestra sinfonica siciliana. E chi rimarrà in casa potrà seguire il concerto grazie allo streaming video.

Sarà la bacchetta del tedesco Alexander Mayer a dare il benvenuto al 2018. Il direttore d’orchestra viennese dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi il 1° gennaio 2017 alle ore 18,30. Si tratta di un concerto fuori abbonamento che riprende il programma tipico dei concerti delle capitali centro europee con musiche di Josef, Joahnnn ed Eduard Trauss e di Amilcare Ponchielli, Josef Lanner, Franz von Suppè.