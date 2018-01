Ormai l’emergenza cinghiali è arrivata fino a Palermo. Al momento si era limitata solo alla zona di Montepellegrino.

Questa mattina un grosso cinghiale, forse in cerca di cibo, è entrato nella scuola Caponnetto in via Socrate a Tommaso Natale .

I custodi e gli insegnanti si sono chiusi dentro. Ma il grosso animale ha sfondato la porta ed è entrato nell’edificio.

“Uno dei custodi è rimasto ferito alla gamba – dice la vicepreside Carola Butera – Il cinghiale ha fatto un giro nella scuola e poi è uscito da una porta secondaria. Al momento si trova nel giardino”.

L’animale si è avventato anche contro i vigili del fuoco che sono intervenuti.

Attorno alla scuola ci sono i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, i sanitari del 118 e i forestali e gli operatori dell’istituto zooprofilattico.

“Al momento gli stanno lanciando della carne per cercare di addormentarlo – aggiunge la vicepreside – certo che è una situazione incredibile. Per fortuna che in questi giorni non ci sono gli alunni”.

Il cinghiale che ha fatto irruzione nella scuola Caponnetto è stato abbattuto da un tiratore della Forestale che è abilitato in questo servizio e che ha svolto già diversi interventi nelle Madonie.

“La situazione era di pericolo – spiegano dalla Forestale – l’abbattimento era l’unica soluzione. L’animale era ferito e aveva già aggredito un custode ferendolo alla gamba e si era lanciato contro un altro operatore della scuola. Non c’era altra soluzione”.