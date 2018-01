Un’operazione della Polizia Municipale condotta ieri mattina in Via Ortigia, nel quartiere Falsomiele, ha smantellato una rete di allacci abusivi di energia elettrica.

L’intervento, effettuato dagli agenti del Naf, nucleo antifrode, predisposto dal comandante Gabriele Marchese nell’ambito della programmazione del controllo del territorio per il contrasto all’abusivismo, è stato rivolto alla verifica di un’attività presumibilmente irregolare.

Durante l’accertamento, seguendo i percorsi dei fili collegati alla cabina elettrica di derivazione, sono stati individuati gli allacci abusivi di tutti i residenti del condominio, sette in tutto, S.G. di 31 anni, M. L.C. di 49 anni, S.F. di 38 anni, M.O. di 73 anni e A.T. di 59 anni, che sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica.

Resta ancora da accertare l’utilizzazione di altri due contatori.