Resterà esposto fino al 13 gennaio prossimo il ‘Presepe in Piazza’ del maestro Giuseppe Bennardo. Giunto alla sua XXXI edizione il ‘Presepe in piazza’ quest’anno è esposto nelle antiche Fornaci Maiorana in via Cardinale Rampolla, 68 a Palermo.

Inaugirato dall’arcivescovo Corrado Lorefice con il parroco Antonino Rocca, il presepe è visitabile tutti i giorni dalle 16,30 alle 20,00 mentre nei giorni festivi e prefestivi anche la mattina dalle 9,30 alle 13,00, oltre agli orari pomeridiani