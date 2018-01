Un pizzico di creatività, una manciata di spirito di iniziativa, desiderio di stare insieme e soprattutto tanta voglia di compiere un gesto di amore per i bambini del dell’Ospedale specializzato Pediatrico “Giovanni De Cristina”!

Sono questi gli ingredienti che i soci animatori della cooperativa sociale Eco-Tourist ,che gestisce le aree a sosta a dell’Arnas Civico di Palermo e da anni impegnata in attività con i minori presso le strutture ospedaliere , giorno 24 gennaio alle 11, sta mettendo in campo per regalare un sorriso e trascorrere un pò di tempo insieme con gioia ed allegria ai piccoli ospiti del reparto di pediatria del “ De Cristina “ in piazza Montalto .

L’attività di animazione gratuita, “ Piccoli Aquiloni in pigiama” presso i reparti di Pediatria è stata intrapresa anni fa dalla nostra socia Margherita e le socie animatrici Claudia Castiglione e Lucy Scavone nel tempo ampliando lo spettacolo di magia, la donna nel palloncino, giocoleria varia e gli intrattenimenti ludici, hanno proseguito l’attività di volontariato che ha come obbiettivo quello di utilizzare tecniche d’animazione idonee a costruire un ambiente positivo, nel quale, il sorriso svolge un’azione di sostegno alle terapie che i piccoli pazienti quotidianamente ricevono.

“Si ringrazia – dice la presidente dott.ssa Lucia di Mauro, della cooperativa sociale Eco-Tourist – , la dott.ssa Furnari e il Direttore Generale dott. Migliore, il Direttore Amministrativo dott. Barone e il Direttore Sanitario dott. Trizzino per aver dato la possibilità di far divertire , far fare e far esprimere i piccoli pazienti facendoli diventare veri protagonisti della scena dell’allegria , anche se solo per un giorno”.