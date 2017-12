E’ morto dopo un drammatico incidente nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Lo scontro due settimane. Nino Ruvolo, 42 anni, a bordo del suo furgoncino era finito contro il guard-rail.

L’uomo di Terrasini è morto stanotte all’ospedale Villa Sofia dove, subito dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Ruvolo, operaio, viaggiava sul Fiat Doblò insieme ad altri due colleghi. Si era schiantato contro il guardrail, poco prima dello svincolo di Villagrazia di Carini, per poi ribaltarsi. Lascia la moglie e due figli.

“Abbiamo pregato con il cuore colmo di speranza – scrive su Facebook l’ex sindaco di Terrasini, Massimo Cucinella -. Oggi, purtroppo, non ci resta che rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia. Personalmente lo ricorderò sempre come un uomo mite, serio, gentilissimo e sempre sorridente. Mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Nino riposa in pace e che la terra ti sia lieve!”.

Strazio, rabbia e disperazione. Distrutti gli amici: “Nino – scrive chi lo conosceva bene – sei stata una delle persone che ho stimato di più, sia sul piano personale che professionale. Bastava alzare il telefono e comporre il tuo numero, che tu eri sempre presente e disponibile per tutto. Mi mancherai amico mio e grazie di tutto”.