Domani alle 20.30, al Cinema Rouge et Noir il SiciliaQueer, in collaborazione con l’Institut français Palermo, presenta “Borobudur” del regista francese Arnold Pasquier.

Protagonista del film, uno studente di architettura dell’università di Palermo, alla scoperta di una nuova dimensione urbanistica della città. Il film propone una riflessione sullo spazio urbano e sulla percezione che ne hanno i suoi abitanti, e si rivolge con sguardo originale verso una parte della città spesso poco considerata, provando ad allontanarsi dalla retorica di una Palermo “paradiso perduto”.

La proiezione fa parte del programma di attività proposte in occasione dell’atelier Espace Public / Espace Privé, che l’École Camondo di Parigi realizzerà in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo dal 15 al 21 gennaio 2018.

Il regista. Arnold Pasquier è nato nel 1968 a Parigi dove ha studiato cinema. Inizia molto giovane con alcune collaborazioni come ballerino e scenografo all’interno di compagnie di danza. Nel 1997 è artista in residenza al Fresnoy – Studio national des arts contemporains, dove realizza l’installazione C’est ici que je donne des baisers. Nel 1999 presenta all’interno della Grande Nef di Fresnoy lo spettacolo C’est merveilleux. Ha lavorato come direttore della fotografia con vari registi come Vincent Dieutre, Frank Smith e François Nouguiès. Tra i suoi lavori L’Italie (2012) e Si c’est une île, c’est la Sicile (2013), entrambi presentati nel corso della terza edizione del Sicilia Queer filmfest. È autore del trailer della quinta edizione del festival.