Ha chiesto al figlio che accompagnava la madre al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di spostare che intralciava l’arrivo delle ambulanze.

Il giovane è andato in escandescenza e ha dato una testata a metronotte provocandogli una ferita al volto e un trauma.

In soccorso della guardia giurata A.M. di 46 anni sono arrivate le volanti della polizia. L’aggressore sarebbe stato individuato. La vittima è stata ricoverata in ospedale per accertamenti.

“Si è passati da due-tre aggressioni fisiche all’anno nel 2014, a quattro-cinque, poi dieci-quindici, fino ad averne registrate l’anno scorso anche venticinque”, ha sottolineato in quell’occasione il segretario territoriale Fsi-Usae, la federazione sindacati autonomi indipendenti.

“Un aumento che coincide con i tagli alla sanità degli ultimi tempi, dai tagli all’assistenza ai posti letto, fino al personale. Non so se le due cose sono così strettamente collegate e associabili, ma di fatto ci sembra un importante indicatore”.