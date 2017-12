Un disoccupato di 35 anni di Borgetto, comune in provincia di Palermo, sciolto per infiltrazioni mafiose e diretto in questi anni dalla commissione prefettizia nel corso di una protesta ha urinato contro il muro della sede comunale.

Un gesto ritenuto offensivo denunciato ai carabinieri. I militari della compagnia di Partinico dopo indagini grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso l’uomo in fuga dopo la plateale protesta lo hanno denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Nei mesi scorsi sempre nei pressi della sede del Comune erano apparse altre scritte. Una contro il comandante della polizia municipale e una, pare riferita, alla commissione prefettizia. Su entrambi gli episodi sono in corso indagini.