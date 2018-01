Venerdì 12 gennaio, alle ore 11.30 in via Alfredo Cesareo (angolo via Leopardi), si terrà la cerimonia di commemorazione dell’ex sindaco di Palermo, Giuseppe Insalaco, a 30 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa.

Alla cerimonia sarà presente, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando che deporrà una corona di alloro in ricordo di Insalaco, alla presenza dei familiari.