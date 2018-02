A fronte di risorse che vanno perse o si bloccano nelle pastoie burocratiche, altre vengono sbloccate. Dopo il recente sblocco dei 28 milioni di euro destinati a 3.000 aziende siciliane di fondi erogati dall’Agenzia per le

Erogazioni in Agricoltura (AGEA), un’altra buona notizia. Sbloccati ulteriori 12 milioni di pagamenti relativi all’ annualità 2016 del “Bando Biologico 2015”, inserito nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 misure 11.1 e 11.2, dedicato all’agricoltura biologica.

Oltre 1.300 aziende siciliane potranno godere di una boccata d’ossigeno, a fronte di una situazione di stallo che durava ormai da troppo tempo.

Per l’Assessore Bandiera: “Nelle more di azioni organiche, dirimenti la problematica degli annosi ritardi, alle quali com’è noto stiamo lavorando, continueremo nella nostra azione di forte stimolo nei confronti di Agea, affinchè gli agricoltori non debbano più patire una situazione che mette in ginocchio aziende, lavoratori e famiglie”.